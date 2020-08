Przyszedł do szpitala z ciężko chorą pięcioletnią córką. "Nie zgadzał się na zrobienie jej testu i podanie antybiotyku"

Z dusznościami i wysoką temperaturą – z takimi objawami do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafiła pięcioletnia dziewczynka. Żeby jej pomóc, lekarze najpierw musieli prosić o pomoc sanepid, a potem niemal złożyć wniosek do sądu. Powód? Ojciec dziecka nie pozwolił na wykonanie dziecku testu na koronawirusa i podanie antybiotyku – twierdzi szpital.

Przygotowali wniosek do sądu rodzinnego

Mimo to mężczyzna nadal miał odmawiać badania na SARS-CoV-2. W związku z tym szpital przygotował wniosek do sądu rodzinnego o czasowe ograniczenie ojcu praw rodzicielskich. Ostatecznie pisma nie skierowano, bo w końcu pozwolił on na pobranie wymazu. - Wynik okazał się negatywny – dodaje Wiśniewska.

Już w domu, ale na żądanie ojca

- Wszystko skończyło się dobrze, choć pierwotnie nic na to nie wskazywało. Jesteśmy po to, by nieść pomoc ludziom, którzy powierzyli nam swoje zdrowie. To dla nas nie slogan, a misja. Jej realizacja jest jednak możliwa tylko przy współpracy ze strony pacjentów i ich prawnych opiekunów, zatem pozwólmy robić lekarzom to, na czym się znają najlepiej - podkreśla Surowiec.