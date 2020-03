"Ostatni raz, kiedy wyszłam z domu, był luty. Musicie aresztować koronawirusa!". Noemi dzwoni na policję, Mia pisze list

"Cześć, nazywam się Mia, mam 6 lat i mieszkam w Turynie" – przedstawia się pokrótce dziewczynka i od razu przechodzi do meritum: ma już dosyć siedzenia w domu. "Ostatni raz, kiedy wyszłam z domu do szkoły i na spotkanie harcerzy, to był luty. Wy, policjanci i carabinieri, musicie aresztować koronawirusa. Chciałabym już wrócić do zabawy z moimi przyjaciółmi". Na koniec dodaje jeszcze uprzejme: "Dziękuję za to, co robicie".