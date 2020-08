We Frankfurcie nad Odrą z powodu koronawirusa zamknięto gimnazjum. Uczy się tam także młodzież z Polski

Uczniowie z jednego z gimnazjów we Frankfurcie nad Odrą przeszli na edukacją zdalną. Powodem są trzy zakażenie koronawirusem wykryte właśnie w szkole. Do tego gimnazjum uczęszcza również młodzież z Polski.

Na razie kwarantanną objęto jedną klasę, a wszyscy uczniowie uczą się w trybie zdalnym. - Jest to środek ostrożności zaplanowany na okres początkowo siedmiu dni. Do końca tego tygodnia będą przeprowadzane kolejne obszerne testy. Po uzyskaniu wyników na początku przyszłego tygodnia zostanie podjęta decyzja o dalszej procedurze. Apeluję do wszystkich mieszkańców Frankfurtu, aby potraktowali sytuację poważnie i przestrzegali wymaganych środków ochronnych. To nie czas na lekkomyślność, ani na panikę - mówi René Wilke, burmistrz Frankfurtu nad Odrą.