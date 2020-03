Pierwszy pacjent z koronawirusem. "Jego stan jest dobry, jeśli teraz wynik będzie ujemny, zostanie wypisany"

To mężczyzna, "jego stan jest dobry". Nie wiadomo, ile ma lat, ale nie jest w tzw. grupie ryzyka. Niedawno wrócił do Polski z Niemiec. Miał objawy grypopodobne, okazało się, że to koronawirus. Pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. W Cybince, skąd ma pochodzić, zwołano dzisiaj sztab kryzysowy.

Podczas porannej konferencji minister zdrowia ogłosił, że w Szpitalu Uniwersyteckim na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze przebywa pierwszy pacjent, u którego w Polsce wykryto koronawirusa.

Wiadomo, że jest to mężczyzna. Jak podaje ministerstwo, jego stan jest dobry. Pacjent nie znajduje się w tzw. grupie ryzyka. Nie wiadomo, ile ma lat. Był na karnawale w zachodnich Niemczech (w Nadrenii Północnej Westfalii) - w miejscu, gdzie są ogniska koronawirusa. Do kraju wrócił autokarem. Po przyjeździe poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę.

Ze względu na objawy grypopodobne 2 marca w godzinach południowych zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. - Procedura zadziałała właściwie. Lekarz stwierdził, że ryzyko zarażenia jest spore. Poinformowano służby sanitarne, które również uznały, że prawdopodobieństwo zarażenia jest duże. Pacjenta przewieziono do szpitala karetką dedykowaną do tego celu - mówił podczas konferencji Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

W szpitalu pobrano od niego próbki do badań na obecność koronawirusa. - Potwierdzamy, że dziś w nocy otrzymaliśmy dodatni wynik tego pacjenta. Pobrano od niego próbki. Podczas naszych wewnętrznych badań wykluczyliśmy zachorowanie na grypę. Dlatego 2 marca o godz. 22 próbki wysłano do laboratorium w Warszawie - powiedział podczas konferencji w urzędzie marszałkowskim dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

- Trzeba powiedzieć, że przebieg zachorowania tego mężczyzny jest łagodny. Pacjent trafił do nas z gorączką i��kaszlem. Dziś nie ma gorączki, ale pokasłuje. Czuje się dobrze. Będziemy kontynuować pobyt pacjenta i wykonywać dalsze badania. Jak wynik będzie ujemny to pacjent zostanie wypisany - powiedział dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego.

W szpitalu w Zielonej Górze przebywały jeszcze dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa. Obie te osoby miały ujemny wynika badań na koronawirusa. Zostały już wypisane.

Sztab kryzysowy

W środę w Urzędzie Miejskim Cybinki odbyło się posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego w związku z informacją o potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem u pacjenta hospitalizowanego w Zielonej Górze. Według mediów mężczyzna, który wrócił z Niemiec, do szpitala trafił z Cybinki.

Urząd Miejski w Cybince o posiedzeniu Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego poinformował na Facebooku. "Spotkanie dotyczyło podanej przez Ministra Zdrowia oficjalnej informacji o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, potwierdzonym w województwie lubuskim" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilu urzędu.

Władze Cybinki zaapelowały w nim także o przestrzeganie wszystkich środków ostrożności. Przypomniały również wytyczne o tym, jak się zachować i chronić przed koronawirusem.

Według informacji PAP burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk pojechał na spotkanie z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem. W sprawie informacji na temat działań podejmowanych w tym mieście jego władze odsyłają do wojewody. "Nie podajemy żadnych informacji, proszę zwrócić się do wojewody" - powiedziała PAP urzędniczka z Cybinki.

Kwarantanna

Minister zdrowia poinformował również, że ustalono wszystkie osoby, które miały kontakt z zarażonym mężczyzną.

- Nie mogę udzielać szczegółowych informacji, z iloma osobami miał kontakt, ale to niewielka grupa. Wszystkie osoby zostały objęte opieką i kwarantanną domową. Są pod nadzorem służb sanitarnych. Dziękuję laboratorium z Państwowego Zakładu Higieny, gdzie działa laboratorium - mówił Szumowski.

To na razie dwie osoby z rodziny.

Szef resortu zdrowia poprosił też o poszanowanie prywatności pacjenta i jego spokoju. - Pozwólmy mu wrócić do zdrowia. Nie wywierajmy presji - dodał minister.

Jak podaje ministerstwo obecnie przeprowadzono ponad 560 testów na identyfikację koronawirusa, 68 osób jest hospitalizowanych, a 500 poddanych kwarantannie.

Zakaz odwiedzin

Szpital w Zielonej Górze ma budowę segmentową. To znaczy, że budynki poszczególnych oddziałów są od siebie oddzielone. Oddział zakaźny również. - Jest on całkowicie wyłączony z możliwości działań planowych –to decyzja wojewody. Dysponujemy 34 łózkami i personelem, który jest w razie czego stanie to zabezpieczyć. Jeśli będzie taka potrzeba to mamy zabezpieczony jeszcze jeden budynek to oddział okulistyki i laryngologi - dodaje dr Działoszyński.

Na oddziale zakaźnym obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, a na kilku innych oddziałach odwiedziny ograniczono do jeden zdrowej osoby dorosłej.

