Koronawirus na oddziale kardiologicznym, pobrano wymazy od 25 osób

Choć szpital im. J. Strusia przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu przeznaczony jest obecnie tylko dla pacjentów z koronawirusem, na oddziale kardiologi pozostają leżący pacjenci, którzy nie są zakażeni. Ich stan nie pozwalał na przeniesienie do innych szpitali.

Pobrano próbki od pacjentów i personelu

Szpital im. J. Strusia należy do sieci 19 specjalnych szpitali, które minister zdrowia wyznaczył do tego, by przyjmowały pacjentów zakażonych koronawirusem. Teren tuż przy placówce został otoczony barierkami, które mogą przekroczyć tylko osoby upoważnione, np. pracownicy służby zdrowia.