Władze Poznania rekomendują zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. Od środy, na dwa tygodnie

- Po konsultacjach ze środowiskiem lekarskim, sanepidem, też za wiedzą wojewody, podjęliśmy decyzję, która rekomenduje wszystkim dyrektorom naszych placówek oświatowych zamknięcie ich od jutra przez okres 14 dni, aby tam zajęcia się nie odbywały. Jest to zalecenie. Liczę na to, że nasi dyrektorzy, których znam i na co dzień z nimi współpracuję, są na tyle odpowiedzialni i rozsądni, że wiedzą, co w takiej sytuacji należy zrobić w trosce o dzieci i swoich pracowników - powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania odpowiedzialny m.in. za oświatę.