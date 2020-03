"Trochę jak na maturze". Radni obradują w sali koncertowej

W jednym z pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich obradują we wtorek poznańscy radni. Sesja - ze względów bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, odbywa się w Sali Ziemi, na której zwykle organizowane są koncerty i kongresy.

- Przy wejściu do sali jest dokonywany pomiar temperatury. Są środki dezynfekcji dostępne na sali i przy wejściach - mówi Grzegorz Ganowicz (Koalicja Obywatelska), przewodniczący rady miasta Poznania.

Część radnych wpuszczano jednym wejściem, część drugim - tak, by maksymalnie ograniczyć kontakty. - To jest dużo bezpieczniejsze, niż wizyta po chleb w sklepie - przekonuje Wojciech Kręglewski, radny Koalicji Obywatelskiej.

Dla każdego z radnych przygotowano osobny stolik. "Siedzimy od siebie w odległości 4 m. Każdy stolik zaopatrzony w system do głosowania. Otrzymaliśmy maseczki i rękawice jednorazowe" - napisała Halina Owsianna, radna Lewicy.

- Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom. Wszystkim pracownikom administracji, wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy są zaangażowani w walkę z epidemią, która nas atakuje (...) Myślę, że to jest walka bardzo ciężka, bardzo trudna, wymagająca wielu wyrzeczeń - bo nie tylko jest to walka z przeciwnikiem, ale również walka o ochronę własnych rodzin. I myślę, że mówię to również w imieniu całej Rady Miasta Poznania. Wszystkim państwu naprawdę serdecznie dziękujemy – podkreślił przewodniczący rady miasta.