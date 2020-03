Pacjentka zakażona koronawirusem w ciężkim stanie. "Jest podłączona do respiratora i w śpiączce farmakologicznej"

To pierwszy przypadek osoby z SARS-Cov-2 w Wielkopolsce i 17. spośród 18 stwierdzonych w Polsce do wtorkowego południa. Kobieta przebywa na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Jej stan jest poważny.

Była na otwartym oddziale

Szpital zdezynfekowany, lekarze na kwarantannie

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce odnotowano w środę. Mężczyzna, u którego stwierdzono zakażenie, przyjechał do Polski autokarem z Niemiec i trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Co wiemy o pacjentach, u których stwierdzono koronawirusa?

1. Zielona Góra, zakażenie potwierdzone 4 marca. Mężczyzna w sile wieku, stan stabilny. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. 2 i 3. Szczecin, zakażenie potwierdzone 6 marca. Małżeństwo po sześćdziesiątce, oboje wrócili z Włoch. Początkowo nie wykazywali objawów. Ich stan jest dobry. 4. Wrocław, zakażenie potwierdzone 6 marca. 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Stan dobry, przyleciał do Polski samolotem w środę. 5. Ostróda, zakażenie potwierdzone 6 marca. Kobieta "w sile wieku", jak podały służby medyczne. Podróżowała autokarem z Niemiec z mężczyzną, pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce. 6. Ostróda, zakażenie potwierdzone 7 marca. Mężczyzna, który nie jest obywatelem Polski. Stan dobry. Przyjechał autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 7. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Mężczyzna "w sile wieku", stan dobry. Podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową. 8. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", która trafiła do szpitala z kwarantanny. 9. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", stan dobry. Obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec. 10. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Młody mężczyzna, wrócił samolotem z Włoch. Służby lokalizują osoby, które kontaktowały się z zakażonym. 11. Wrocław, zakażenie potwierdzone 8 marca. 73-letni mężczyzna, stan ciężki - pacjent jest w grupie ryzyka. Przebywa na oddziale zakaźnym. Nie wyjeżdżał za granicę, zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. 12. Kraków, zakażenie potwierdzone 9 marca. Ponad 60-letni mężczyzna. Jego stan jest dobry, stabilny. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. 13, 14 i 15. Racibórz, zakażenia potwierdzone 9 marca. Trzy osoby w średnim wieku, ich stan jest dobry. 16. Wrocław, zakażenie potwierdzone 9 marca. 74-letnia kobieta, jest w stanie poważnym. 17. Poznań, zakażenie potwierdzone 9 marca. Kobieta w wieku średnim z województwa wielkopolskiego. Jej stan jest ciężki. 18. Województwo mazowieckie, zakażenie potwierdzone 10 marca. Mężczyzna "w sile wieku", jego stan jest dobry.