Kamery mierzą temperaturę i alarmują, gdy do szpitala próbuje wejść ktoś bez maseczki

Są tuż przy drzwiach wejściowych do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze i obserwują wszystkich, którzy do wchodzą do budynku. Nie tylko mierzą temperaturę, ale i alarmują, gdy w drzwiach pojawia się osoba bez maseczki.

W wejściu głównym do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zainstalowano zestaw kamer termowizyjnych, dzięki którym personel szybko i na odległość może sprawdzić temperaturę ciała każdej wchodzącej osoby. Ale nie tylko to. Szybki 'rzut oka" i poznają płeć i wiek, uzyskają też informację o tym, czy wchodzący ma okulary albo maseczkę ochronną.

- To sprzęt z bardzo wysokiej półki, wykorzystywany do tej pory na przykład na lotniskach. Wydaje się, że jesteśmy pionierami zastosowania tego rodzaju rozwiązań w polskich szpitalach - poinformował Paweł Niedźwiedzki, kierownik działu eksploatacji w szpitalu.

- Podgląd na kamerę ma personel z punktu informacji. Jeśli ktoś nie ma maseczki to na monitorze ukazuje się komunikat. Wówczas pracownik zawróci tę osobę, by najpierw założyła maseczkę. W przypadku zbyt wysokiej temperatury taka osoba będzie musiała się cofnąć do namiotu pomiarowego. To wstępna procedura, którą będziemy dopracowywać i dostosowywać do zmieniających się warunków - opowiada Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.