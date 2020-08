Zakażony anestezjolog w szpitalu w Zielonej Górze. Zamknięto OIOM

Zakażony lekarz czuje się dobrze i przebywa w izolacji domowej. Konieczne było za to objęcie kwarantanną 40 osób, które miały z nim kontakt. Są to lekarze, pielęgniarki, a także pracownicy administracji z kilku oddziałów zielonogórskiego szpitala.

OIOM zamknięty do odwołania

W związku z tą sytuacją władze szpitala podjęły decyzję o zamknięciu do odwołania OIOM-u oraz przetransportowania pacjentów do innych szpitali. Ponadto wstrzymano przyjęcia związane z zabiegami planowymi i pilnymi oraz przyjęcia pacjentów związane z koniecznością wykonania znieczulenia. Zawieszono też do odwołania działanie centrum urazowego.