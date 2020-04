"Z dziećmi tego pana się nie bawcie, bo mają wirusa". Medycy walczą z hejtem

"Ranisz mnie, choć staram się nie zawieść"

Na jednej z kartek napisano: "Z dziećmi tego pana się nie bawcie, bo mają wirusa". Na kolejnej: "Personel medyczny i osoby zainfekowane prosimy o powstrzymanie się od zakupów". Pracownicy zielonogórskiego SOR pokazują też kolejne kartki z których można się dowiedzieć, co czują i myślą na temat takiego traktowania. "Ranisz mnie, choć staram się nie zawieść" - podkreśla pielęgniarz Jakub. A Marcin, jego kolega po fachu, przyznaje: "Nie jestem bohaterem, to moja praca". O tym, że biały personel zmaga się z falą hejtu pisała w Magazynie TVN24 Katarzyna Świerczyńska. - Wracałam z dyżuru. Weszłam do małego sklepu spożywczego. I słyszę, jak ekspedientki rozmawiają: "Ta to zaraz nam tu syfa przyniesie, to pielęgniarka, nie chcę jej obsługiwać". No i co miałam zrobić? Poleciały mi łzy. Zostawiłam koszyk tam, gdzie był i wyszłam. Nic im nie powiedziałam. Nawet nie byłam w stanie na nie spojrzeć - opowiadała Agnieszka, która jest pielęgniarką. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA