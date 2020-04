Zgodnie z poleceniem pokazał się w oknie i prosto z kwarantanny trafił do aresztu

Zaskakujący finał miała jedna z kontroli osób odbywających kwarantannę. Policjanci poprosili domowników o podejście do okna i niedługo później, ale już w strojach ochronnych przyjechali po jednego z nich. Trafił do aresztu.

Z kwarantanny do aresztu

Policjanci doprowadzili go do komendy, skąd trafił do miejsca, w którym odbędzie karę pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwo. Policja nie ujawnia, jakie to były czyny i jaki wyrok ciąży na 47-latku.