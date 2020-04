Szpital przekształcony "w trybie natychmiastowym". Trafić tam mają zakażeni pensjonariusze domu opieki

47 pacjentów z Domu Opieki Długoterminowej Salus w Kaliszu ma trafić dziś do szpitala w Wolicy. Decyzją wojewody, placówka ta została drugim w Wielkopolsce szpitalem jednoimiennym dla zakażonych koronawirusem.

W poniedziałek po południu wojewoda wielkopolski poinformował o wyznaczeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jako drugiego szpitala w regionie, w którym sprawowana będzie opieka wyłącznie nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Decyzja zapadła "w trybie natychmiastowym".

Formalnie szpital w Wolicy w czwartek o godzinie 8 stał się jednoimiennym szpitalem dla pacjentów z COVID-19. - W czwartek rano szpital będzie w pełni gotowy i rozpoczniemy jego wypełnianie – mówił w środę wieczorem wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

120 łóżek dla pacjentów

Do placówki ma trafić jeszcze dziś 47 pacjentów z kaliskiego Salusa.

Jak podał w komunikacie wojewoda, "kierownictwo prywatnego Domu Opieki Długoterminowej Salus w Kaliszu, mimo przeszkolenia nowego personelu, odmówiło przyjęcia pomocy kadrowej".

Dyrektorka ośrodka twierdzi, że od wielu dni błagała o pomoc. - Nas tutaj zostawiono z ciężkimi przypadkami i z tym chorym personelem, wycieńczonym, pracującym dziesiątą dobę - mówiła Ewa Goździewicz, dyrektorka Kaliskiego Centrum Opieki Długoterminowej "Salus" w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Zakrzewskim.

Pacjenci przewiezieni do innych szpitali

W szpitalu w Wolicy przebywało 28 pacjentów. - Pierwszym krokiem było przewiezienie pacjentów do innych placówek, we wtorek i środę trwały prace przygotowawcze, między innymi roboty budowlane, stworzenie stref brudnej i czystej oraz śluz do dekontaminacji - wyjaśnia wojewoda.

Placówkę trzeba przebudować: postawić ścianki działowe czy doposażyć w sprzęt i ludzi. - Musimy zupełnie zmienić organizację w stosunku do tego co mieliśmy. Mamy pulmonologów, ale nie mamy lekarzy innych specjalności - podkreślał we wtorek Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala.

Szpital będzie dysponował 120 łóżkami rozplanowanych na piętrze i parterze budynku. W pracach inwestycyjnych uczestniczyli żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wzmocniona kadra

Jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, szpital dysponuje środkami ochrony osobistej, które zabezpieczył wojewoda.

W kwestii zapewnienia personelu medycznego działania podjęła wicemarszałek województwa wielkopolskiego. – Do pracy stawili się wszyscy lekarze dotychczas zatrudnieni w szpitalu. Dodatkowo dwóch lekarzy anestezjologów zabezpieczy prace szpitala w formie udzielanych konsultacji. Obecnie dysponujemy kadrą 35 pielęgniarek. Docelowo planujemy zwiększenie liczby pielęgniarek, sanitariuszy i pomocy pielęgniarskiej. Pomoc w tym zakresie zapewnił wojewoda wielkopolski – mówi Marzena Wodzińska.

We wtorek pielęgniarki i lekarze z placówki nie kryli oburzenia decyzją wojewody o przemianowaniu szpitala na jednoimienny zakaźny. - Ten szpital jest przystosowany do leczenia gruźlicy i w tej dziedzinie się spełnia. W innej już niekoniecznie. Izolacja gruźlicy to inna izolacja niż koronawirusa - mówił dziennikarzom jeden z lekarzy.

Placówka w Wolicy będzie drugim w województwie szpitalem jednoimiennym, czyli szpitalem jednej choroby, w tym wypadku COVID-19. Jako pierwszy taki status otrzymał w marcu 2020 roku szpital im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Autor:FC/gp