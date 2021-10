Już nie będą dzwonić tylko pisać. Poznań uruchomił skrzynkę "stop covid"

czytaj dalej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w sobotę, że stanąłby do debaty z Donaldem Tuskiem, gdyby ten najpierw przeprosił. Lider PO uczynił to następnie w mediach społecznościach i wyraził chęć wzięcia udziału w dyskusji. W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej, ocenił, że odpowiedź Tuska "to jest kpina, nie przeprosiny". Odnosił się również do kwestii związanych z umową koalicyjną jego formacji w Zjednoczonej Prawicy.