Bezdotykowa kropielnica w wągrowieckim kościele

Wierni dopytywali, kiedy w kropielnicach znów pojawi się woda święcona. Proboszcz jednej z parafii w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) wiedział, że to na razie niemożliwe. By ocalić tradycję i ważny dla katolików symbol, postawił na technologię.

Ograniczona liczba wiernych, komunia na rękę lub do ust i puste kropielnice - tak jest w kościołach od wiosny. Niektórzy duchowni starają się nie tylko sprostać wymaganiom epidemiologicznym, ale też i zachować choć namiastkę tego, do czego byli przyzwyczajeni parafianie.

- Myślałem o tym rozwiązaniu od dłuższego czasu. I to z wielu względów. Kropielnice są puste od wielu miesięcy, a część parafian zaczęła mnie dopytywać, czy byłaby możliwość korzystania z kropielnic dla chętnych. Nie jest to możliwe. Dlatego postanowiłem zakupić kropielnicę bezdotykową - mówi tvn24.pl proboszcz ks. Tomasz Kruszelnicki.

Nietypowa kropielnica stanęła w kościele na początku grudnia. - Parafianie pozytywnie przyjęli tę nowinkę technologiczną i chętnie z niej korzystają. Dla katolików możliwość skorzystania z kropielnicy jest bardzo ważna. Ma to wymiar nie tylko symboliczny, ale też duchowy. Woda święcona przypomina nam chrzest i zobowiązania wobec Boga. Jest ona również znakiem miłosierdzia, stąd krzepi naszego ducha, skłania do nieustannego nawracania się do Boga i większego żalu za grzechy. Poza tym warto wiedzieć, że Kościół udziela odpustu cząstkowego za każde przeżegnanie się wodą święconą - tłumaczy ks. Kruszelnicki.