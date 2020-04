Będzie drugi szpital dla zakażonych w Wielkopolsce. "Decyzja ma związek z coraz większą liczbą zakażeń"

W Wielkopolsce będzie kolejny szpital zakaźny wyłącznie dla pacjentów z COVID-19. Wojewoda podjął decyzję o włączeniu do sieci placówek jednoimiennych Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Do dyspozycji zakażonych pacjentów będzie blisko sto łóżek.

O decyzji wojewody poinformowano Ministerstwo Zdrowia, które zabezpieczyło dla placówki 10 respiratorów. Obecnie w szpitalu w Wolicy przebywa 28 pacjentów. Wszyscy zostaną przeniesieni do innych placówek. W nowym szpitalu zakaźnym do dyspozycji pacjentów będzie blisko 100 łóżek.

Co z Centrum Opieki Długoterminowej w Kaliszu?

– Dla wielu z nas to wielki czas próby. Na tę próbę nie można jednak narażać osób najsłabszych – dodaje Łukasz Mikołajczyk. Wcześniej zakażonych pacjentów z tego ośrodka w Kaliszu transportowano do szpitala w Poznaniu. Po ostatniej ewakuacji, okazało się, że w centrum jest 37 nowych zakażeń.

Prezydent Poznania o sytuacji w DPS-ach

Wcześniej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował na konferencji prasowej, że w poznańskim szpitalu zakaźnym hospitalizowanych jest 195 osób, z czego u 162 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem Dodał, że od 16 marca do chwili obecnej do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu przyjęto łącznie 770 osób.

- Chciałbym też zasygnalizować, że z tych 195 hospitalizowanych osób, aż 86 osób to są osoby, które zostały przyjęte z DPS-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. To stanowi na dzisiaj pewien problem - mówił Jaśkowiak.

Przyznał, że na temat sytuacji w wielkopolskich DPS-ach rozmawiał z wojewodą wielkopolskim. - Wojewoda ma świadomość faktu, że jeżeli będą następne takie sytuacje, że z DPS-ów będą dowożone kolejne osoby – to w pewnym momencie szpital nie będzie w stanie tak naprawdę przyjmować innych chorych. Mam nadzieję, że wojewoda i minister zdrowia znajdą rozwiązanie, by te osoby mogły być leczone na miejscu – zaznaczył. - Być może teraz, po czasie, uda się wprowadzić takie rozwiązania, by w tych DPS-ach nie tworzyły się ogniska zakażeń. Na te działania był czas półtora miesiąca temu, ubolewam, że one nie zostały podjęte, że organy państwa nie stanęły na wysokości zadania, natomiast mam nadzieje, że w tej chwili przynajmniej rządzący, czy wojewodowie będą w stanie wprowadzić takie rozwiązania, które poprawią sytuację pensjonariuszy DPS-ów, a jednoczenie też zagwarantują im opiekę w tych miejscach – dodał.