Ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19? W Poznaniu naukowcy ocenią to na podstawie ścieków

Wiedzą jak to robić, mają doświadczenie

Poznański magistrat zaznaczył, że firmy Grupy Aquanet i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN mają niezbędne doświadczenie w pobieraniu próbek i badaniu ich pod kątem zawartości RNA wirusa – prowadzą badania w tym zakresie od lipca 2020 roku. Dlatego miasto podejmie z nimi współpracę w monitorowaniu ścieków komunalnych. Pozwoli to sprawdzić, ile jest w nich kopii RNA wirusa, a co za tym idzie – ilu mieszkańców miasta jest chorych na COVID-19.

Ścieki "mówią" więcej niż statystyki?

Poznański magistrat podał, że "wyniki badań naukowców jednoznacznie wskazują, że istnieje związek między stwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia liczbą zakażeń a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach. W większości analizowanych punktów monitoringowych obserwuje się obecnie ich większe ilości niż można by wnioskować z liczby raportowanych przypadków zakażeń w Poznaniu". - Taka sytuacja może wskazywać na większe ryzyko zakażenia i choroby, niż wynikałoby to z oficjalnych komunikatów na temat liczby zarażonych – ze względu na większą liczbę osób, które przechodzą zakażenie bezobjawowo – wskazano.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w ramach współpracy uzupełni badania obecności wirusa w ściekach o sekwencjonowanie jego genomu. Co to oznacza? Że naukowcy będą w stanie również określić, które warianty koronawirusa pojawiają się w ściekach i, które z nich mogą być bardziej zjadliwe lub zakaźne.

Najwyższa dobowa liczba zakażeń od maja

Minister Waldemar Kraska podał we wtorek rano nowe dane dotyczące zakażeń COVID-19. We wtorek zaraportowanych zostanie 3931 przypadków zakażenia koronawirusem. - Jeżeli porównamy to do ubiegłego wtorku, to jest wzrost o prawie 85 procent, czyli widzimy, że ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Także, niestety, 64 osoby zmarły - powiedział.