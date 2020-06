"Większość ludzi w maseczkach, ale z dystansem jest już różnie". Boże Ciało w czasie epidemii COVID-19

W Warszawie zrezygnowano z centralnej procesji ulicami miasta, w Krakowie już nie. W związku z epidemią COVID-19 kształt obchodów uroczystości Bożego Ciała zależy od poszczególnych diecezji.

Dziś Boże Ciało. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej. Centralnym punktem obchodów uroczystości Bożego Ciała jest msza św. i procesja eucharystyczna. Z powodu epidemii w wielu diecezjach nie odbyły się tradycyjne procesje ulicami miejscowości, ale skromne wokół kościołów.

Niektórzy biskupi postanowili przejść procesyjnie z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przygotowanych w czterech świątyniach i tam zgodnie z tradycją odczytać fragmenty Ewangelii przygotowane na tę uroczystość.

- Wyjście z monstrancją poza budynek świątyni na ulice miast i wsi wyraża wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz ma uświadomić wszystkim, że jest on "Bogiem z nami", że Jezus chce uczestniczyć w ludzkiej codzienności – w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym – powiedział abp. Józef Górzyński, członek Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Komunia na rękę

Zgodnie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi trzeba zachować dystans przynajmniej dwóch metrów między osobami lub mieć zasłonięte usta i nos.

"O ich konsekwentne stosowanie" zwrócił się w specjalnym komunikacie 9 czerwca Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary".

Odniósł się także do sposobu udzielania komunii świętej. - Zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust - napisał abp Gądecki.

W każdej diecezji inaczej

W związku z epidemią kształt obchodów uroczystości Bożego Ciała zależy od poszczególnych diecezji.

Abp Gądecki zarządził, że na terenie archidiecezji poznańskiej nie odbędą się uliczne procesje, a tylko przejdą wokół świątyń. Podobnie będzie np. w diecezji warszawsko-praskiej, płockiej czy białostockiej.

Procesja z kościoła do kościoła w Warszawie PAP/Leszek Szymański

W niektórych diecezjach szlak procesji zaplanowano z kościoła do kościoła. I tak w stolicy kard. Kazimierz Nycz przeszedł z Najświętszym Sakramentem po mszy św. w archikatedrze warszawskiej do katedry polowej Wojska Polskiego. - Co roku w tradycyjnej procesji w Warszawie brały udział tysiące wiernych. W tym roku nie zdecydowano się na taki krok. Kilkaset osób uczestniczy w tym nabożeństwie. Większość wiernych ma maseczki, ale z zachowaniem dystansu już bywa różnie - relacjonuje Piotr Borowski, reporter TVN24.

W diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel po mszy św. w katedrze przeszedł z Jezusem Eucharystycznym do kościoła Ducha Świętego, gdzie zaplanowano drugą stację. Trzecią zaplanowano w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a czwartą - w kościele św. Jakuba.

Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Natomiast metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, powołując się na aktualnie obowiązujące przepisy, zezwolił na tradycyjne procesje eucharystyczne. - Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału - apelował przed Bożym Ciałem arcybiskup. A w czwartek sam poprowadził centralne uroczystości przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską.

Biskupi zachęcają także wiernych do osobistej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. W związku z tym np. w kościołach archidiecezji wrocławskiej w godzinach popołudniowych zaplanowane są nabożeństwa eucharystyczne.

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24/PAP