Leczyli pacjentkę, u której później wykryto koronawirusa. "Szpital zamknięty do odwołania"

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy (woj. wielkopolskie) został w sobotę - decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej - zamknięty do odwołania - poinformowała rzeczniczka szpitala Iwona Raszke-Rostkowska. W placówce przebywała pacjentka, u której później stwierdzono koronawirusa.

38-letnia pacjentka trafiła do szpitala 15 marca z rozpoznaniem zapalenia płuc. Według przedstawicieli szpitala, pierwotna diagnostyka wskazywała na infekcję bakteryjną. Nie było jednak poprawy, dlatego pojawiło się podejrzenie, że może być zakażona koronawirusem.

Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do specjalistycznego szpitala w Poznaniu.

"Czekamy na decyzję, czy szpital będzie zamknięty"

- Odtworzono w tej chwili ciąg i łańcuch osób potencjalnie zagrożonych. Będzie to przekazane oczywiście do sanepidu. Zabezpieczono nowe drogi transportu, ponieważ osoby pozostające na terenie szpitala i pacjenci muszą mieć dostęp do niezbędnych środków higienicznych, żywności oraz leków. Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami przebywającymi na terenie szpitala - przekazał.