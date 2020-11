Szpital chce uruchomić trzeci oddział dla chorych z COVID-19. Trwa zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu

Mają już dwa oddziały dla pacjentów z COVID-19, ale chorych jest tak wielu, że trzeba uruchomić trzeci. Na to brakuje jednak pieniędzy. Dyrektor szpitala w Ostrowie Wielkopolskim zaapelował o pomoc do przedsiębiorców i ludzi dobrej woli.

Dyrektor wyjaśnił, że utworzenie trzeciego oddziału jest konieczne. - Pacjenci w kilkadziesiąt godzin zajęli dwa oddziały covidowe, na których jest 65 łóżek. Codziennie zgłaszają się nowi chorzy, którzy wymagają leczenia szpitalnego – poinformował Bierła. Dlatego, jak powiedział, trwają prace nad przygotowywaniem trzeciego oddziału, który będzie funkcjonował w miejsce wygaszonego oddziału psychiatrycznego. Do 11 listopada ma tam powstać 60 łóżek, w tym 10 do intensywnej terapii. - Koszt takiego podstawowego stanowiska respiratorowego to około 100 tysięcy złotych. Ale potrzebne są też ssaki i pompy, których koszt to kolejne 50 tysięcy złotych - wylicza dyrektor.