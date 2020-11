Cztery hale i 900 łóżek. Kto trafi do szpitala tymczasowego w Poznaniu?

Wskazał również, że kończą się prace związane z przygotowaniem pawilonów na potrzeby szpitala – dostosowanie infrastruktury i rozprowadzenie instalacji technicznych. Do użytku placówka oddawana będzie etapami.

- Harmonogram prac na terenie MTP jest zgodny z planem. Najważniejsze prace techniczne mamy już za sobą. Za 12 dni przyjmiemy pierwszych pacjentów. Dodatkowe łóżka na terenie MTP będzie tworzyła spółka PKO BP – to będzie 300 łóżek przygotowanych, opłaconych i zorganizowanych przez tę spółkę. W sumie będziemy tu mieli prawie 900 łóżek – powiedział wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Cztery targowe hale, w których tworzony jest szpital tymczasowy zostaną przekazane medykom 24 listopada. Personel będzie miał tydzień na to, by jeszcze bez pacjentów zapoznać się z całą infrastrukturą i ułożyć sobie system pracy. Dla wszystkich będą to zupełnie nowe warunki.