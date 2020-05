Otworzyli i zamknęli. Koronawirus w kolejnym przedszkolu

W przedszkolu w Stobnie Siódmym (woj. wielkopolskie) wykryto koronawirusa u jednej z pracownic. Placówkę zamknięto, a kwarantannie poddano pięcioro dzieci, ich rodziny oraz pracowników przedszkola. To niejedyna placówka oświatowa w Polsce, która ma problem z koronawirusem.

Stobno Siódme to wieś w pobliżu Kalisza (woj. wielkopolskie). 18 maja, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, otworzono tam przedszkole. Nie pracowało jednak długo. Już kilka dni później u jednej z osób obsługujących przedszkole wykryto koronawirusa.

- Kiedy ta informacja dotarła do inspekcji sanitarnej, przedszkole zostało zamknięte. Natomiast wszyscy pracownicy, czyli 10 osób, a także pięcioro dzieci i ich rodziny zostały poddane kwarantannie – powiedział Marek Stodolny, dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Wszystkie te osoby zakwalifikowano też do badań. Pracownica chora na COVID-19 jest w dobrym stanie. Jak dowiedział się reporter TVN24, kwarantannę może odbywać w domu.

Szczecin

Do podobnej sytuacji doszło w Przedszkolu Publicznym nr 31 w Szczecinie. - Opiekunka zajmowała się siedmiorgiem dzieci. W czwartek otrzymała informację, że osoba z jej rodziny jest zakażona koronawirusem. Natychmiast poinformowała o tym swojego pracodawcę. Szybko wykonano u niej test i okazało się, że ona też jest zakażona koronawirusem. Władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu placówki. Trzynaście osób zostało objętych kwarantanną wraz z rodzinami - informuje Alicja Rucińska, reporterka TVN24, która zajmuje się tą sprawą.

Wołomin

Zaznaczyła, że we wszystkich placówkach zostały wdrożone surowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego.

Ostrów Wielkopolski

Przez koronawirusa po kilku dniach od otwarcia zamknięto też prywatny żłobek i przedszkole w Ostrowie Wielkopolskim. Na COVID-19 zachorowała jedna z opiekunek. Kobieta o tym, że jest chora, dowiedziała się po wzięciu udziału w badaniach w centrum pobrań wymazów test and go, który był uruchomiony w Ostrowie Wielkopolskim. Badaniu poddali się wszyscy pracownicy.

Zanim opiekunka otrzymała wynik, pracowała już w niepublicznym żłobku, w którym wspólnie z trzema innymi wychowawczyniami opiekowała się 16 maluchami w wieku od roku do trzech lat.

- Natychmiast podjęliśmy decyzję o kwarantannie dzieci, ich rodziców, personelu i ich członków rodzin. W sumie są to 63 osoby. Wszyscy zostaną poddani badaniu - powiedział Tadeusz Biliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Właściciele przedszkola poinformowali, że ze względów bezpieczeństwa żłobek i przedszkole pozostaną zamknięte do 8 czerwca.

Otworzyli i zamknęli

Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzję o tym, czy dana placówka wznowi działalność, podejmuje organ prowadzący. W przypadku podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej przedszkoli to w zdecydowanej większości samorządy, bo to one prowadzą te placówki.