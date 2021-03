Jest zakażona koronawirusem, jeździła na zakupy. Zabrała też swoją matkę

Zakażona koronawirusem kobieta miała się izolować w mieszkaniu, ale to nie przeszkodziło jej w wypadach na zakupy. Mieszkanka Słubic (woj. lubuskie) została zatrzymana przez policję, a o sprawie poinformowano już sanepid.

Słubiccy policjanci zatrzymali 51-latkę. Powód? Nieprzestrzeganie zasad izolacji domowej, na którą skierowano kobietę tuż po tym jak uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. O nieodpowiedzialnym zachowaniu mieszkanki Słubic ktoś poinformował dyżurnego. Z przekazanych wiadomości wynikało, że 51-latka opuściła mieszkanie, by wybrać się na zakupy. Co więcej do auta, którym podróżowała zabrała też swoją matkę.