Siostry "pingwiny" proszą o pomoc. "Pilnie potrzebujemy kombinezonów, przyłbic, maseczek"

Siostry zaapelowały o pomoc do ludzi dobrej woli. Potrzebne są ciepłe koce, poduszki, przyłbice. kombinezony z atestem i maseczki. - Jeśli ktoś chciałby się z nami podzielić takimi środkami to byłybyśmy bardzo wdzięczne. Już kilka osób do nas dzwoniło w tej sprawie. To bardzo miłe. Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami - mówi dominikanka.