Zakażeni księża jednej z parafii w Pile. Sanepid szuka wiernych

- Musimy przeprowadzić dalsze postępowanie epidemiologiczne, dlatego na naszej stronie internetowej zamieściliśmy apel do osób, które we wskazanym terminie i konkretnych godzinach przyjmowały komunię świętą lub spowiadały się. To ważne, by do nich dotrzeć. Część wiernych już dała nam znać. Telefony się urywają - mówi Kmieciak.