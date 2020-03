Rodzina zarażonego objęta kwarantanną. Wiedzą też, kto jechał z nim autobusem z Niemiec do Świecka

Pacjent, u którego zdiagnozowano koronawirusa, do Polski przyjechał autokarem. Lista pasażerów znana jest już służbom. W Świecku przesiadł się do auta. - Po powrocie do Polski miał kontakt z dwiema osobami - poinformowała Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny.

Lubuski sanepid poinformował o procedurach, jakie wdrożono po tym, jak u pacjenta przebywającego w zielonogórskim szpitalu stwierdzono koronawirusa. Był na karnawale w zachodnich Niemczech (w Nadrenii Północnej-Westfalii) - w miejscu, gdzie są ogniska zarażeń. Niemcy informowali, że w powiecie Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii wirusa wykryto u co najmniej 68 osób.

Kwarantanną objęte są w sumie cztery osoby. Dwie z nich miały bezpośredni kontakt z mężczyzną. To jego bliscy.

Dr Dorota Konaszczuk: pod kwarantanną są cztery osoby



Wysiadł w Świecku z autobusu

Chory wracał autobusem międzynarodowym z Niemiec. Wysiadł w Świecku, gdzie przesiadł się do auta, którym dojechał do domu.

- Mamy listę pasażerów. Nie ma tam lubuszan - powiedziała Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny.

- To osoby z różnych miast Polski - doprecyzował wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Jak chronić się przed koronawirusem

Teraz służby sprawdzają, którzy z pasażerów autobusu mieli bezpośredni kontakt z chorym, a którzy dosiedli się na kolejnych przystankach.

Lista dopiero jest weryfikowana, bo przy pierwszym wywiadzie epidemiologicznym chory nie poinformował, że na terenie Niemiec poruszał się autokarem. Tę informację przekazał dopiero podczas pogłębionego wywiadu.

Informacja o wykrytym koronawirusie u mężczyzny trafiła także do Niemiec, skąd pacjent przyjechał. Wszystko po to, by kwarantanną objąć również mieszkającą tam jego rodzinę.

97 osób pod obserwacją

Wojewoda lubuski podkreślał podczas konferencji, że wszystkie procedury związane z koronawirusem zadziałały "wręcz doskonale". Do szpitala przetransportowała go jedna z dwóch karetek wytypowanych właśnie do przewożenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. - Mieszkańcy województwa lubuskiego mogą być spokojni. Mamy pełną kontrolę nad sytuacją - zapewniał Dajczak.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa

W całym województwie lubuskim pod obserwacją epidemiologiczną znajduje się 97 osób. To głównie osoby, które wróciły z wakacji w rejonach, w których wykryto ogniska epidemii. Są w stałym kontakcie z sanepidem. - Gdyby coś się działo, wiedzą jak mają postępować. Na razie nie zgłaszają żadnych niepokojących objawów - powiedziała Konaszczuk.

Sześć szpitali w województwie lubuskim znajduje się w stanie podwyższonej gotowości. Przygotowane w nich są miejsca dla kolejnych pacjentów z koronawirusem.

W najbliższym czasie w wojewódzwie lubuskim zaplanowanych jest 16 imprez masowych. Na razie żadnej z nich nie odwołano. - Z Głównym Inspektorem Sanitarnym ustalamy ewentualne rekomendacje w tym zakresie - przekazał Dajczak.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus? (stan na 4 marca)

