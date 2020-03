Przyjechał po pacjenta zarażonego koronawirusem. "Czekał przed domem, kaszlał"

66-latek, u którego wykryto koronawirusa, postąpił modelowo – mówią lekarze. Poinformował służby, spokojnie poczekał na transport. Reporter TVN24 rozmawiał z ratownikiem, który przyjechał po niego i zawiózł go do szpitala. Jak wyglądał transport?

- Wyglądał jak pacjent chorujący na grypę, Szybko dostał maseczkę jednorazową, która chroni przed rozprzestrzenianiem wirusa do dwóch godzin. Spokojnie wsiadł do karetki i ruszyliśmy do szpitala – relacjonował ratownik.