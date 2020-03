Prezydent Zielonej Góry odwołał imprezy masowe. "Lepiej teraz zapobiegać, niż mieć sytuację taką jak we Włoszech"

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zdecydował, że przez kolejne dwa tygodnie nie odbędą się żadne imprezy masowe w mieście. - Uważamy, że te imprezy mogą się odbyć w innym terminie, świat się nie zawali, jeśli nie posłuchamy muzyki - powiedział na konferencji prasowej.

O swojej decyzji prezydent poinformował w środę po godzinie 14. - Jest pierwszy przypadek [koronawirusa w Polsce - red.], wolimy chuchać na zimne, stąd między innymi odwołanie imprez masowych, bo przypomnę, że ten przypadek, który jest w Polsce, to jest człowiek, który wracał z karnawału w Niemczech - zwrócił uwagę Janusz Kubicki.

- To jest osoba, która przyjechała do Polski, wysiadła na terminalu w Świecku, czuła się nie najlepiej, więc zespół pogotowia przywiózł tę osobę karetką bezpośrednio do Zielonej Góry - dodał prezydent.

"Lepiej zapobiegać"

Dodał, że wszystkie osoby, które miały kontakt z mężczyzną, są pod obserwacją lekarzy. - Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, chyba lepiej w tej chwili zrezygnować z koncertu czy mistrzostw Polski, czy innych imprez, które miałyby się odbyć, bo lepiej zapobiegać, niż mieć sytuację taką jak we Włoszech czy innych państwach - ocenił prezydent miasta.

- Myślę, że mieszkańcy to zrozumieją. Nie ma potrzeby zamykania szkół, z dyrektorami też były spotkania, też dostali procedury, są wytyczne ministra edukacji - powiedział.

- Uważamy, że te imprezy mogą się odbyć w innym terminie, że świat się nie zawali, jeśli nie wysłuchamy muzyki - ocenił Janusz Kubicki. Chodzi mu między innymi o młodzieżowe Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tańca, XVIII Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2020 i 4. Koncert Muzyki filmowej zaplanowane na ten weekend.

Poinformował też, że jest w stałym kontakcie z wojewodą lubuskim, który sprawdza, jakie imprezy mają odbyć się w najbliższym czasie w całym województwie, nie tylko na terenie miasta. Być może zostaną odwołane, tak jak te zielonogórskie.

Stan mężczyzny jest dobry

W środę podczas porannej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że w Szpitalu Uniwersyteckim na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze przebywa pierwszy pacjent, u którego w Polsce wykryto koronawirusa.

Wiadomo, że jest to mężczyzna. Jak podaje ministerstwo, jego stan jest dobry i nie znajduje się w tzw. grupie ryzyka. Mężczyzna ma około 65 lat. Był na karnawale w zachodnich Niemczech (w Nadrenii Północnej-Westfalii) - w miejscu, gdzie są ogniska koronawirusa. Niemcy informowali, że w powiecie Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii wirusa wykryto u co najmniej 68 osób. Do granicy niemiecko-polskiej podróżował autokarem rejsowym. W Świecku przesiadł się do swojego auta i jechał nim aż do swojego domu. Po przyjeździe poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę.

