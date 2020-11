"Chyba sami dobrze się bawią, a dzieciaki są zachwycone". Żołnierze zastąpili opiekunów w domu dziecka

Koronawirus zaatakował opiekunów jednego z domów dziecka w Poznaniu. Z odsieczą przyszli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Czworo żołnierzy zostało oddelegowanych do opieki nad podopiecznymi placówki. Grają z nimi w gry, organizują zawody i pieką ciastka. - Dzieci są zachwycone - mówi wiceprezydent Poznania.

- Zwróciłem się o pomoc do pułkownika Rafała Miernika, szefa brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie wielkopolskim. Miałem okazję pracować z nim wcześniej, przy przygotowaniu punktu pobrań, czy przy pomocy w szpitalu Raszei - mówi Jędrzej Solarski.

Żołnierze nie odmówili pomocy. 31 października stawili się do domu dziecka. - Początkowo zostało oddelegowanych czworo żołnierzy, którzy 24 godziny na dobę opiekują się podopiecznymi domu dziecka. Zadania, które przydzielono tym żołnierzom są różnorakie w zależności od wieku dzieci. Z młodszymi dziećmi jest pani, która przygotowuje dla nich zabawy i zadania plastyczne. Ze starszymi jest wykwalifikowany żołnierz, który jest również wuefistą i przeprowadza zajęcia sportowe - tłumaczy kpt. Marcin Misiak Oficer Prasowy 12 Wielkopolskiej Brygady.

- Żołnierze opiekują się dziećmi, wymyślają zabawy, chyba sami dobrze się bawią. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci są zachwycone. (...) Wśród tych oddelegowanych żołnierzy jest też wspaniała, pomysłowa i życzliwa kobieta z fajnym podejściem do dzieciaków - mówi wice prezydent.

Kwarantanna w domu dziecka miała się zakończyć dzisiaj. - Najpewniej dziś zostanie podjęta decyzję, by jednak przedłużyć kwarantannę w tej placówce. A to dlatego, że jak podaje powiatowy sanepid, sytuacja jest rozwojowa i przybywa zakażonych - relacjonuje Nadia Jóźwiak, reportera TVN24.

Żołnierze mieli zostać w placówce do 9 listopada, ale będą pomagać dłużej. Obecnie, ze względu na to. że część opiekunów powoli wraca do pracy, placówkę wspiera już tylko dwóch żołnierzy.