Bez wysiadania z auta. W Poznaniu ruszył mobilny punkt badań na koronawirusa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomi w środę mobilny punkt pobrań materiału do badań na obecność koronowirusa. Bez wychodzenia z samochodu, bezpłatnie, będą z niego mogły skorzystać osoby z objawami infekcji wirusowej. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej należącego do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa (ULK) podano, że z mobilnego punktu pobierania wymazów będą mogli skorzystać pacjenci z objawami ostrej infekcji wirusowej oraz personel medyczny.

Najpierw telefoniczny wywiad, potem badanie

- Bez wychodzenia z samochodu będziemy pobierać wymaz, który następnie zostanie przekazany do Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa. Laboratorium to wykonuje oznaczenia molekularne PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. To bardzo czuły i podstawowy test umożliwiający wykrycie zakażenia we wczesnym stadium – podano. Osoby chcące skorzystać z punktu będą musiały najpierw skontaktować się z ULK telefonicznie i na podstawie przeprowadzonego wywiadu będą kwalifikowane do badania. - Po zaproszeniu na badanie wystarczy podjechać samochodem do punktu pobrań zlokalizowanego pod namiotami na terenie uniwersyteckiego kampusu przy ul. Rokietnickiej - poinformowano. Podkreślono, że pacjent przez cały czas pobierania wymazu nie może opuszczać swojego pojazdu.