Policjanci grillowali nad jeziorem. Dostali mandaty, mają postępowania dyscyplinarne. "Kary będą surowe"

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad Maltą. To tak zwane "płuca Poznania" - tereny zielone z obiektami rekreacyjnymi i sportowymi umiejscowionymi wokół jeziora Maltańskiego. Zwykle to miejsce cieszy się ogromną popularnością. Teraz, w okresie walki z koronawirusem spotkać można tam niewielu.