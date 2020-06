Pielęgniarki zdjęły maseczki. "Chciałyśmy pokazać pacjentkom, że jesteśmy takimi samymi kobietami jak one"

Najpierw pielęgniarki i położne ubrały się od stóp do głów w szpitalne uniformy, a potem tańcząc pokazały się z zupełnie innej strony. - Chciałyśmy rozluźnić atmosferę, a po drugie pokazać pacjentkom, że pod maskami są takie same kobiety jak one - mówią.

Reporterka TVN24 spotkała się z paniami, które można zobaczyć na nagraniu. - Chciałyśmy rozluźnić atmosferę, a po drugie pokazać pacjentkom, że pod maskami są takie same kobiety jak one. Uświadomić, że w tej trudnej sytuacji, kiedy nie mogą mieć towarzystwa swoich najbliższych, to my postaramy się być dla nich wsparciem - powiedziała Katarzyna Gapińska.