Poznańscy naukowcy opracowali nową wersję testu na koronawirusa. "Tak samo dobry, ale szybszy"

Kierownik Pracowni Genomiki Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Luiza Handschuh poinformowała, że kolejna wersja testu weszła do sprzedaży w ubiegłym tygodniu. - To jest tak naprawdę modyfikacja trzeciej generacji testu, który od jakiegoś czasu jest na rynku, ale taka modyfikacja, która przyspiesza dwukrotnie czas reakcji – powiedziała. - Mieliśmy trzy generacje testów. W pierwszej był wykrywany tylko jeden gen wirusa, w drugiej dwa geny, ale w tak zwanym teście dwubiałkowym, czyli odbywało się to w dwóch osobnych reakcjach. W trzeciej generacji wszystko działo się w jednej reakcji. I to nadal podtrzymujemy. Jest jedna reakcja. Natomiast skróciliśmy czas dwukrotnie. Można powiedzieć, że jest to ulepszona trzecia generacja – opisała.