Ślubu nie można wziąć online, ale większość spraw urzędowych da się załatwić bez wychodzenia z domu

Nie osobiście, a elektronicznie - tak byłoby najlepiej załatwiać wszelkie sprawy urzędowe, przynajmniej dopóki trwa pandemia. Co z tymi, którzy koniecznie chcą złożyć dokumenty w wersji papierowej? W Poznaniu mogą wysłać je tradycyjną pocztą lub zostawić w specjalnych urnach.

Kto może niech pracuje zdalnie - rekomenduje resort zdrowia. Apel sprzed kilku dni był kierowany nie tylko do prywatnych przedsiębiorców, ale i do pracowników administracji publicznej. Poznański magistrat chwali się, że interesanci wiele spraw mogą już załatwić online, unikając w ten sposób kolejek.

- Przed naszą rozmową kontaktowałem się jeszcze z kolegą, który udziela ślubów, pytając czy trochę pół żartem, czy już tych ślubów udziela przez internet. Mówi, że jeszcze nie, ale niestety patrząc na tę skalę zakażeń to pewnie jakby była taka możliwość to sam, by to wybrał. Nie wszystko można, natomiast liczba usług, które są dostępne elektronicznie w porównaniu do tego, co było jeszcze kilka lat temu jest nieporównywalna - opowiada Michał Łakomski z Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta w Poznaniu.

I zaznacza, że wiele rozwiązań wypracowanych podczas pandemii z pewnością pozostanie z nami na dłużej. - Cieszy nas to, że kompetencje cyfrowe naszych urzędników wzrosły, bo potrafimy obsługiwać te sprawy, ale też kompetencje mieszkańców wzrosły, co wymusiła trochę pandemia. Myślę, że teraz przekonają się do tego, że warto korzystać z naszych usług drogą elektroniczną, bo to dla wszystkich jest łatwiejsze - dodaje

Co z wnioskami o 500 plus?

Przez internet nie da się załatwić formalności związanych ze ślubem, odebrać prawa jazdy czy dowodu osobistego. Ale nawet w takich przypadkach, zanim interesanci pojawiają się już w urzędzie, powinni się najpierw umówić na konkretny termin i godzinę. Wszystko po to, by uniknąć ustawiania się długich kolejek do poszczególnych stanowisk.

Poznańskie Centrum Świadczeń spodziewa się, że do końca czerwca otrzyma 65 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus. Do tej pory dokumenty złożyło ponad 44,5 tysiąca mieszkańców. W obecnej sytuacji epidemiologicznej tak liczne odwiedziny w placówce mogłyby się przyczynić do zwiększonej transmisji koronawirusa, dlatego wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski wystąpił ze szczególnym apelem.

"Zwracam się do tych, którzy chcieliby taki wniosek złożyć osobiście, by tego nie robili. Mamy teraz szczyt zachorowań w Polsce, ale i w samym Poznaniu. Dlatego prosimy, by od 1 kwietnia składać wnioski drogą pocztową i absolutnie nie przychodzić do urzędu, ponieważ można się zarazić koronawirusem, a tego chcemy uniknąć" - mówi Solarski w nagraniu opublikowanym przez urząd miasta.

Jeśli nie osobiście to jak można złożyć dokumenty?

- elektronicznie - za pomocą: portalu emp@tia, platformy ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, a także przez bankowość elektroniczną.

- wysłać pocztą na adres Poznańskiego Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań),

- pozostawić w urnie na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Autor:aa/go

Źródło: TVN24