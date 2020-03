Autokar pojechał do szpitala, bo jeden z pasażerów miał objawy choroby. Pozostali trafili na kwarantannę

W eskorcie policji do szpitala

Wiceprezydent Poznania: "Dmuchamy na zimne: kwarantanna"

- To ekstraordynaryjne środki, natomiast najważniejsze jest to żeby się nie zarażać, żeby profilaktyka działała. Jego wyniku nie mamy, to trochę trwa. Natomiast dmuchamy na zimne: kwarantanna. Miejmy nadzieję, że w ogóle nie będzie zakażeń, albo będzie minimalna liczba - tłumaczył Jędrzej Solarski.

- Myślę, że to było roztropne działanie z naszej strony. Pasażerowie tego autobusu byli zaniepokojeni stanem tego pacjenta. być może w innych okolicznościach nikt by na to nie zwrócił uwagi, ale dzisiaj ludzie są na to wyczuleni. Dobrze, że reagują. To trzeba docenić - podsumował Mariusz Wiśniewski.