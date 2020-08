Koronawirus wśród adwokatów. Pięciu zakażonych, kolejni w kwarantannie. "Możemy to powiązać w ognisko"

Pięciu adwokatów z różnych kancelarii prawnych w powiecie poznańskim zakażonych jest koronawirusem. Na wyniki testu czekają kolejni. - Możemy to powiązać w ognisko, tyle że nieprzypisane do jednego miejsca pracy, tylko związane z kontaktami tych osób - mówi Anna Pawłowska z poznańskiego sanepidu.

Jak podał poznański sanepid, u pięciorga poznańskich adwokatów już potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. To osoby z różnych kancelarii prawnych powiatu poznańskiego.

Jak dodała, "do zakażenia mogło dojść w wyniku kontaktu zarówno zawodowego, jak i pozazawodowego". - Wszystko jakby łączy się w jeden łańcuch i wydaje się na tę chwilę, że możemy to powiązać w ognisko, tyle że nieprzypisane do jednego miejsca pracy tylko związane z kontaktami tych osób - powiedziała. Pawłowska wskazała, że dotychczas w związku z tymi zakażeniami kwarantanną objęto dziewięć osób. Liczba ta może wzrosnąć.