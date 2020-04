57 ton sprzętu ochronnego dla medyków od Kulczyk Foundation już w Polsce

Kpt. Maciej Krzeski ocenił, że rejs bez pasażerów, a jedynie w otoczeniu załogi i przewożonego sprzętu wygląda podobnie do lotu wykonanego z pasażerami. – Nie jesteśmy uzależnieni od innych ludzi, ale my musimy być w pełnej gotowości, a jak lecimy, nie zwracamy uwagi, że nie ma na pokładzie ludzi – przyznał. - Z jednej strony był to rejs jak każdy inny, ale świadomość i satysfakcja jest wielka, że dokładamy się do pomocy – dodał.