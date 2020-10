W Ostrowie Wielkopolskim powstał oddział dla chorych na COVID-19. Pierwsi pacjenci już są

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim dołącza do grona placówek, w których dostępne są oddziały zakaźne dla pacjentów z COVID-19. Dla zakażonych koronawirusem przeznaczono 23 łóżka. W pierwszych godzinach działania oddziału trafiło tam trzech pacjentów.

W Wielkopolsce zwiększono liczbę miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Do tej pory w regionie funkcjonowało pięć szpitali, do których trafiają zakażeni koronawirusem. W środę dołączyło do nich Pleszewskie Centrum Medyczne, a dziś szpital w Ostrowie Wielkopolskim. Taką decyzję podjął w czwartek wojewoda wielkopolski.