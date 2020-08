Poseł PiS na urlopie źle się poczuł i trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem

Informacje o pozytywnym wyniku testu na SARS CoV-2 posła Witolda Czarneckiego przekazał jako pierwszy "Przegląd Koniński". Jak czytamy, polityk przebywał na urlopie w województwie zachodniopomorskim. W czwartek źle się poczuł i trafił do szpitala. Tam wykonano mu test na koronawirusa, który dał wynik pozytywny.

Sam poseł potwierdził te informacje w Radiu Poznań. "Miałem objawy charakterystyczne dla COVID-19. Od soboty przebywam w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie pod bardzo dobrą opieką" – cytuje go rozgłośnia.

Kolejny zakażony parlamentarzysta

6 sierpnia koronawirusa wykryto u posła PSL Andrzeja Grzyba. - Kazano nam wykonać testy przed posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego, na którym chciałem być. Ze względu na dodatni wynik testu nie mogłem pojechać do Warszawy – powiedział poseł. Zaznaczał, że nie ma żadnych objawów, które mogłyby go niepokoić, choć przyznał, że 31 sierpnia bolały go zatoki. - Ale nie miałem podwyższonej temperatury, więc nie zastanawiałem się nad tym – dodał.