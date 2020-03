Szpitale apelują o pomoc. Potrzebują maseczek, fartuchów, rękawic...

- Brakuje nam przede wszystkim ubrań ochronnych. Takich, które spełniają wymogi, jak na przykład kombinezony ochronne. Te, które dostaliśmy to kombinezony wojskowe, które w szpitalu mają ograniczone zastosowanie. Brakuje nam fartuchów, maseczek. Musimy zabezpieczyć personel, bo jak oni się rozchorują, to nie będzie miał kto leczyć - mówi dr n. med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

"Jesteście kochani!"

"Prosimy o wsparcie i pomoc"

"W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz z niemożnością pozyskania niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu PROSI O WSPARCIE I POMOC finansową lub rzeczową w zakresie: kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, fartuchy, maski, fartuchy z folii, rękawice nitrylowe rozm. S, M, L, XL, czepki damskie, czepki męskie, gogle ochronne, ochraniacze na buty, środek do dezynfekcji rąk, płyn do mycia rąk, chusteczki do dezynfekcji powierzchni, chusteczki do dezynfekcji, płyn do dezynfekcji pomieszczeń. W przypadku darowizny rzeczowej prosimy o kontakt " - napisano w komunikacie na stronie szpitala.