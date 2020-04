"W tych trudnych czasach liczy się każdy miły gest i słowo"

Mieszkanki Żagania (woj. lubuskie) podziękowały policjantom za ich służbę. W sobotę do tamtejszej jednostki przyniosły coś dla ciała i dla ducha.

- Zawitały do nas z podziękowaniami i pysznymi ciasteczkami - czytamy w komunikacie policji.

Niecodzienne podziękowania umieszczono na laurce. „Kiedy pada i śnieg kurzy pan policjant wciąż nam służy. Kiedy w nocy smacznie śpimy, dba o komfort mej rodziny. Choć niewiele zrobić mogę, podziękować chcę dziś Tobie. Oby zdrowie wam służyło i serduszko mocno biło. Czyńcie to, co do tej pory, a ustąpią wszelkie spory”.