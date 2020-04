W Pleszewie zamknięta porodówka, w Rawiczu OIOM. Nowe zakażenia w szpitalach

Jedna z położnych pracująca na porodówce szpitala w wielkopolskim Pleszewie zaobserwowała u siebie objawy chorobowe, wskazujące na zakażenie koronawirusem. Trafiła do szpitala w Poznaniu, gdzie potwierdzono zakażenie.

Dodał, że w tej sytuacji podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentek do czasu uzyskania wyników badań na obecność koronawirusa u personelu oddziału położniczo-ginekologicznego.

Sytuacja w Rawiczu

Zakażenie SARS-CoV-2 wykryto też u pielęgniarki z oddziału intensywnej terapii szpitala w Rawiczu (woj. wielkopolskie). Jak dowiedział się reporter TVN24, sanepid nałożył kwarantannę na 23 osoby. Pobrano od nich wymazy. Głównie jest to personel właśnie oddziału intensywnej terapii. Jak poinformował prezes zarządu placówki, w niedzielę na oddziale akurat nie było żadnych pacjentów.

- Całkowicie został zamknięty oddział intensywnej terapii, a to powoduje unieruchomienie bloku operacyjnego. Nie mam praktycznie żadnych anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych, a to ma wpływ na pracę oddziału chirurgicznego i oddziału położniczego. Na położnictwie mamy jakieś zabezpieczenie, bo jest jeden anestezjolog, który jest dedykowany tylko do sytuacji, kiedy może nastąpić cięcie cesarskie. Na oddziale chirurgicznym przebywa obecnie ośmiu pacjentów, nie mieli oni przewidzianych w najbliższym czasie zabiegów, więc w tym przypadku nie ma bezpośredniego zagrożenia, że z powodu tej sytuacji tym pacjentom może pogorszyć się stan zdrowia - powiedział TVN24 Tomasz Paczkowski, prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu.