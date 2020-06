Zakażona koronawirusem lekarka przyjechała się zbadać do szpitala. Złamała przepisy, ale kary uniknie

"Przyjęłam tłumaczenia"

Co istotne, by przejść badanie, kobieta musiała wysiąść z auta. Z założenia pobieranie próbek do badań w punktach "drive-thru" ma odbywać się bez wychodzenia z samochodu – wymazy pobierane są w takich punktach przez okno auta. W Pile przygotowano zupełnie inne rozwiązanie. Jak tłumaczy szefowa sanepidu, wymazy są pobierane na tak zwanym SOR "B". Pobierane są tam tylko próby od osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Do pomieszczenia jest osobne wejście, a osoby, od których pobierany jest wymaz, umawiane są wcześniej na konkretną godzinę, tak by nie było tam kolejek.