Najpierw izolacja, potem miejsce w schronisku dla bezdomnych

Do ostrowskich schronisk zgłaszają się bezdomni, którzy w czasie epidemii chcieliby tam zamieszkać. Władze miasta wyznaczyły miejsce, w którym potrzebujący przejdą izolację, zanim trafią do schroniska.

- Osoby w kryzysie bezdomności nie mają ani środków do dezynfekcji ani dostępu do bieżącej wody. Tutaj im zapewniamy to, co w czasie epidemii jest niezwykle istotne. Poza tym mają tu zapewnione również ubrania - zaznaczyła Klimek. Budynki objęte są całodobowym dozorem.