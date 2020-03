Spotkali się i rozpalili ognisko, bo przecież "jest ciepło, a oni są zdrowi". Teraz zajmie się nimi sąd

Wyszli na zewnątrz, bo przecież jest już ciepło, a oni są zdrowi. Dziesięć młodych osób mimo zakazu zgromadzeń, postanowiło spotkać się w weekend i rozpalić ognisko. - To nie jest na to czas - mówią lubuscy policjanci i zapowiadają kary.

Wykazali się bezmyślnością, więc nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Policjanci z Nowej Soli (wij. lubuskie) skierują do sądu wnioski o ukaranie młodych ludzi, którzy w sobotę wbrew zakazowi gromadzenia się, spędzali wspólnie czas bawiąc się przy ognisku. Jak przekazała Agata Towpik, rzecznik policji w Nowej Soli, grupa dziesięciu osób spotkała się wieczorem w Mirocinie Górnym. Uczestnicy zgromadzenia byli w wieku 18-25 lat. W tym przypadku policja interweniowała po sygnale od mieszkańców, których zaniepokoiło zachowanie młodzieży. Gdy mundurowi dotarli na miejsce kilka osób uciekło na ich widok. Pozostali tłumaczyli funkcjonariuszom, że jest ciepło, a oni są zdrowi i mimo obostrzeń i tak będą się spotykać. Dopiero po kilkukrotnym wezwaniu do rozejścia się, osoby te wróciły do domów.