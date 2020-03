Z powodu podejrzenia koronowirusa Międzyrzecz został bez straży pożarnej. Strażacy są objęci kwarantanną

W związku z podejrzeniem koronawirusa u jednego ze strażaków wszyscy jego koledzy zostali objęci domową kwarantannę. Jednostka w Międzyrzeczu została zdezynfekowana. Zamknięte jest też przedszkole, do którego chodziły dzieci strażaka.

Strażacy czują się dobrze

Po tym, jak rodzina z Międzyrzecza została przewieziona do szpitala w mieście, zamknięto do piątku przedszkole, do którego chodziły jej dzieci.