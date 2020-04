Uszyły maseczki i rozdały je "na zajączka" sąsiadom

Siostry, pod czujnym okiem mamy, uszyły wielorazowe maseczki i na rowerach ruszyły, by wręczyć je sąsiadom. Prezentowa wielkanocna akcja odbyła się przy zachowaniu środków ostrożności: dziewczynki same miały na twarzach maseczki, a na rękach rękawiczki.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL - Z okazji Wielkanocy wręczamy maseczki kilkurazowe - mówiła Kornelia dzwoniąc do bram sąsiadów. Wraz z siostrami, i we współpracy z mamą, przygotowała maseczki dla okolicznych mieszkańców. Później siostry wsiadły na rowery i zaczęły swoją akcję prezentową. Do każdej maseczki dołączyły też słodki smakołyk. W szyciu maseczek ma wprawę, bo jak mówi, z mamą szyją je między innymi dla szpitali.