"Przebrani w kombinezony podszywają się pod służby sanitarne i proponują dezynfekcję". Policja ostrzega

- Przede wszystkim zawsze wskazany, a nawet konieczny wydaje się telefon do pracowników sanepidu czy instytucji, na którą powołują się takie osoby. Absolutnie nie wpuszczajmy ich do mieszkania pod żadnym pretekstem. Do tego dochodzą szczególnie kwestie zdrowotne - zwłaszcza dziś. O takich sytuacjach prosimy powiadamiać policję - dodaje Maludy.

Jak złożyć zgłoszenie w komendzie?

"Prosimy o zaprzestanie działań przestępczych do odwołania"

Mimo dodatkowych obowiązków policjanci nie tracą poczucia humoru. We wtorek, w mediach społecznościowych, na profilu "Polska Policja" pojawił się żartobliwy wpis, w którym funkcjonariusze zaapelowali do przestępców, by ci ze względu na koronawirusa "zaprzestali działań przestępczych do odwołania".