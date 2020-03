U 4-latka ze szpitala w Zielonej Górze zdiagnozowano koronawirusa. Personel na kwarantannie

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze czterolatek trafił z raną szarpaną i - jak się później okazało - z koronawirusem. Jednak dopiero przy wypisywaniu dziecka do domu wyszło na jaw, że było w grupie ryzyka - jego matka była w Niemczech. Wszystkie osoby, które miały z chłopcem kontakt, poddano kwarantannie. To spora część personelu oddziału chirurgii dziecięcej i kilku pracowników SOR-u oraz bloku operacyjnego.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, że praca oddziału chirurgii i urologii dziecięcej została wstrzymana, a tamtejszy personel medyczny został objęty kwarantanną. Powód? Zakażenie koronawirusem wykryte u 4-letniego pacjenta. O sprawie pierwsza informowała "Gazeta Wyborcza".

Wynik testu pozytywny

W miniony piątek chłopca z raną szarpaną głowy przetransportował do szpitala w Zielonej Górze śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z rodziną został przeprowadzony wywiad, z którego wynikało, że dziecko nie należy do grupy ryzyka. Okazało się, że było inaczej. Wyszło to na jaw dopiero w poniedziałek, przy wypisywaniu dziecka do domu. 4-latek miał kaszel, na co zwrócił uwagę lekarz.

- Wtedy po raz drugi przeprowadzono wywiad z najbliższą rodziną chłopca. Okazało się, że dziecko miało kontakt ze swoją matką, która była w Niemczech. Po ustaleniu powyższych okoliczności od chłopca pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa. We wtorek po południu do szpitala dotarł pozytywny wynik testu, co skutkowało podjęciem wymaganych procedurami działań. Osoby mające kontakt z 4-latkiem zostały objęte kwarantanną i czekamy na wyniki pobranych próbek. Oczywiście to jeszcze bardziej komplikuje pracę naszego szpitala – poinformowała Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik szpitala.

Malcher-Nowak przekazała również, że - z uwagi na epidemię - oddział chirurgii i urologii dziecięcej był wygaszany, ograniczając pracę do nagłych przypadków. Przebywa na nim jeszcze dwóch pacjentów.

#NieKłamMedyka

- Nie zatajajmy informacji, nie wymyślajmy urazów, by wezwać karetkę, bądźmy szczerzy - apelują od kilku dni ratownicy medyczni i lekarze. Twierdzą, że wiele osób, nawet w obliczu pandemii i zagrożeń z nią związanych, "zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie". Uświadomieniu pacjentów ma służyć akcja #NieKłamMedyka.

- Podstawa, to nie oszukiwać dyspozytora i zespołu, który jest na miejscu u pacjenta. Być szczerym w rozmowie z personelem szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) czy izby przyjęć (IP). Ludzie kłamią na potęgę - powiedział Piotr Dymon, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM).

W ramach akcji #NieKłamMedyka w sieci pojawiają się liczne zdjęcia pracowników służby zdrowia, ale też policjantów.

#NieKłamMedyka FB - Pogotowie ratunkowe w Poznaniu

aa/ks