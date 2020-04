"Kilkanaście cudownych osób pracowało nad tym przez miesiąc". Pierwszy dreamliner ze sprzętem już dotarł

Pierwszy z samolotów transportujących do Polski sprzęt ochronny pomocny w walce z koronawirusem, kupiony w Chinach przez Fundację "Lekarze Lekarzom" wylądował w środę rano na poznańskiej Ławicy. Kolejne transporty spodziewane są w kolejnych dniach.

To nie "luksus dla medyków"

W sumie do Polski trafi sprzęt ochronny o łącznej objętości 470 metrów sześciennych.

- Bardzo cieszę się, że ten transport dla Polski, dla Polaków znalazł się już w Polsce, w moim rodzinnym Poznaniu. To nie było proste zadanie, to był długi proces, który trwał prawie miesiąc – wyjaśnia Dominika Kulczyk.

- Kilkanaście cudownych osób przez miesiąc pracowało nad tym, by to, co widzimy, stało się rzeczywistością. Dziękuję im bardzo – powiedziała na antenie TVN24.